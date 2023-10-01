T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2019/2783 Esas

KARAR NO : 2020/2209

İstanbul Anadolu 3.Çocuk Mahkemesinin 2018/343 esas sayılı dava dosyasına ilişkin olarak Nitelikli Hırsızlık suçundan Dairemizce 10.11.2020 tarih ve 2019/2783 esas ve 2020/2209 karar sayılı kararı ile istinaf başvurusunda bulunan ssç müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı CMK'nın 280.maddesinin 1.fıkrası (a) bendi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen karar, Memet ve Zehra oğlu, 10/10/2000 doğumlu, İstanbul, Zeytinburnu, Merkezefendi mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT DÜVENCİ'nin mevcut tüm adreslerinden yapılan araştırmalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDEve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.09.2023

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