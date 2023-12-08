Haberin Devamı

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/57133 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüz dosyasından 05/12/2023 tarihinde satışı hazırlanan34 FML 207 plakalı aracın ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. ŞİŞLİ İSTANBUL bulunan ŞİŞLİ YEDİEMİN DEPOSUNDA bulunduğu ilan edilmiş ise de aracın Emniyet Müdürlüğü tarafından yediemin değişikliği yapılarak aşağıda yazılı yediemin otoparkına çekildiği anlaşılmıştır. 34 FML 207 plakalı araç TARABYA MAH. ŞALÇIKIR CAD. NO:41 SARIYER /İSTANBUL adresinde bulunduğu ilanen tebliğ olunur.06/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN01946906