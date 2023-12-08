×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 00:00

.

Haberin Devamı

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/57133 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
DÜZELTME İLANI
Müdürlüğümüz dosyasından 05/12/2023 tarihinde satışı hazırlanan34 FML 207 plakalı aracın ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. ŞİŞLİ İSTANBUL bulunan ŞİŞLİ YEDİEMİN DEPOSUNDA bulunduğu ilan edilmiş ise de aracın Emniyet Müdürlüğü tarafından yediemin değişikliği yapılarak aşağıda yazılı yediemin otoparkına çekildiği anlaşılmıştır. 34 FML 207 plakalı araç TARABYA MAH. ŞALÇIKIR CAD. NO:41 SARIYER /İSTANBUL adresinde bulunduğu ilanen tebliğ olunur.06/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN01946906

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01946906#İlangovtr