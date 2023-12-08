Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/57133 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/57133 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.250.000,00 1 Taşıt 34FML207 Plakalı , 2021 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 65491681278452 Motor No'lu , W1K2130121B012912Şasi No'lu , Rengi Siyah , Müdürlüğümüzce araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış olup bilirkişi raporu ekspertiz raporu yerine geçmemekle birlikte bilirkişi aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.

Araç DIESEL EXCLUSIVE (AT/CAM TAVAN) Tiplidir. Fiziki imkanlar dahilinde yapılan incelemede Aracın kaporta aksamında kısmi çizik/göçük bulunmaktadır. Aracın aküsü bitmiş olduğundan araç çalıştırılamamış, yapılan incelemede W1K2130121B012912 Şasi numaralı ve 88474 km dedir. AraçABİDE-İ HÜRRİYET CAD. ŞİŞLİ İSTANBUL adresinde bulunan ŞİŞLİ YEDİEMİN deposunda bulunduğundan kıymet taktiri işbu adreste yapılmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 10:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 10:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:52

05/12/2023 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN01946404