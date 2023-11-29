Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/697 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/697 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 560.000,00 1 Taşıt 64AJ874 Plakalı , 2014 Model , DACIA Marka , K9KC612R240441 Motor No'lu , UU17SDA4451887102 Şasi No' , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , Araç üzerinde müdürlüğümüzce bilirkişi incelemesi yaptırılmış olup, ekspertiz raporu yerine geçmemekle birlikte bilirkişi aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.

Aracın 233.163 km'de olduğu lastik durumunun normal olduğu, aracın anahatırının bulunduğu, ruhsatın var olduğu steyşın 5 kapılı olduğunu, aracın 28/04/2022 tarihinde 1 adet çarpma kazasına karıştığınıtespit edilmiştir.Araç TARABYA MAH. SAKLI CAD. NO 41 SARIYER /İSTANBUL adresindeGZC RUP OTOM. TARABYA OTOPARKI nda bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 11:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:12

27/11/2023 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN01940683