Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/236 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/236 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Çekmeköy İlçe, ÇEKMEKÖY Mahalle/Köy,Mevkii, 2573 Ada, 2573 Parsel, Davaya konu, 2573 parsel üzerinde yer alan bina; zemin kat * 2 normal kat olmak üzere toplamda 3 katlı olarak inşa edilmiştir. Bina yerleşim olarak, Hamidiye Mahallesi Hamidiye Caddesi, No: 82 Çekmeköy / İstanbul adresinde yer almaktadır. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda ARSA niteliğinde olup adres kaydına göre, binada 2 adet daire ve 2 adet dükkan, mahallinde ise 1 adet dükkan ve 2 adet mesken bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 156,18 m2 alana sahiptir. Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup Hamidiye Caddesine yaklaşık 8,50 metre cephesi bulunmaktadır. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, dikdörtgene benzer biçiminde bir geometrik şekle sahiptir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3/A yapı sınıfında, bitişik nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 320 m2 kapalı alana

sahip, zemin * 2 normal katlıdır. Binanın, zemin katı 100 m2 alanda 1 adet işyerinden oluşmaktadır. 1.Normal katı 110 m2

alanda 1 adet meskenden oluşmaktadır. 2.Normal katı 110 m2 alanda 1 adet meskendenoluşmaktadır. Binada 1.normal

katında yer alan dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke kaplı, duvarları saten boyalı, tavanları ise plastik boyalıdır.

Islak hacimleri ve mutfağın zeminleri seramik, ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanlar ise plastik boyalıdır.Mutfak

tezgahi granit, dolapları mdfdir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısıçelik, iç kapılar ahşap doğramadır.

Pencere doğramaları ise PVC'den mamuldür. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.

Zemin katta yer alan seramiktparke, duvarlar saten boya, tavanlar tavan boyası olup klasik aydınlatma sistemi uygulanmıştır.

Adresi : İstanbul İl, Çekmeköy İlçe, Hamidiye Mah., Hamidiye Cad., No:82

Yüzölçümü : 156,18 m2

İmar Durumu :Çekmeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-19107065-622.03-168 sayılı imar durumu yazısına istiaden ve Çekmeköy Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde şifahen alınan bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 20.02.2022 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Çekmeköy Revizyon Uygulama İmar Planı paftasında “Konut”

olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları *İnşaat Nizamı: Ayrık, Emsal 0,80,

Hmax 12,50' şeklindedir. Edinilen bilgiye göre taşınmazın yaklaşık 20 m2 yolaterkinin olduğu öğrenilmiştir. Değer takdirinde

terk alanı göz önünde bulundurulmuştur.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 10:15

11/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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