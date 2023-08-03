Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/724 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/724 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, SARIGAZİ Mahalle/Köy, 279 Ada, 7 Parsel, İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi Mahallesindeki taşınmazın 79/422 hissesi satılacaktır.

Tapu Kaydı: 28/06/2022 tarihli 11:50 T.K.G.M: sisteminden ve UYAP aracılığı ile temin edilen tapu kaydında İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 279 ada,7 parsel sayılı, 421,79 m² arsa miktarlı Arsa vasıflı taşınmazın 79 / 422 hissesi SEYFETTİN ALMIŞ adına, 23/09/2004 tarih ve 11789 yevmiye ile satış yoluyla tescil edilmiştir.

İmar Planı: Sancaktepe Belediye Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre ; Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi (İdari: Kemal Türkler) Mahallesi, 279 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın " 15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı’nda TAKS: 0.40, KAKS:0.90, 4 kat Konut Alanı'nda kalmaktadır.” Şeklinde belirtilmiştir.

Konumu: Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mahallesi, 279 ada, 7 parsel kuzeyinde Yedek Sokak ile diğer cephelerinde ise komşu parselleri ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde Sancaktepe Final Akademi Anadolu Lisesi, Özel İstanbul Bölge Hastanesi, Sancaktepe Anadolu Sağlık Meslek Lisesi yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ (YERİNDE YAPILAN İNCELEME)

Taşınmaz Özellikleri (Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 279Ada,7 Parsel)

Parselin geometrik şekli yamuk formunda hafif eğimsiz topografik yapıya sahiptir.

Parselin üzerinde tek katlı konut olarak kullanılan yaklaşık 112m2 toplam inşaat alanlı yapı ve tek katlı dükkan (Oto Yıkama Ofisi) olarak kullanılan yaklaşık 30m2 alanlı yapı bulunmaktadır. Oto yıkıma ofisine ait arabaların yıkandığı yaklaşık 100m2 sundurma bulunmaktadır. Sundurmanın taşınabilir olmasından dolayı değerlemede dikkate alınmamıştır.

Parselin Birdal sokağa cephesi yaklaşık 30 m., yaklaşık derinliği 14m.’dir

Yukarıda etraflıca arz edilen taşınmazın bulunduğu semt ve mevkii, emsallerin alım satım rayiçleri, inşa tarz ve nitelikleri, yüzölçümü, kent ve iş merkezlerine yakınlığı, değer takdirini etkileyen olumlu ve olumsuz yönleri ile günün ekonomik koşulları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2022 yılı yapı yaklaşık metrekare birim fiyatlarına göre ve yapı eskime payı düşülerek dikkate alındığında,İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 279 Ada, 7 Parsel sayılı ve Arsa nitelikli taşınmazın;

TAŞINMAZIN AÇIK POSTA ADRESİ: Kemal Türkler Mahallesi, Yedek Sokak, No: 7-5 Sancaktepe/ İSTANBUL olarak tespit edilmiştir. Parselin tapu alanı 421,79 m2, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında bulunmamaktadır.

Sancaktepe Belediyesi Resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Taşınmazın konumlandığı Kemal Türkler Mahallesi, Yedek Sokak, 2022 yılı emlak rayiç bedeli 739,00 -TL/m² olduğu anlaşılmıştır.

Yüzölçümü : 421,79 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 698.720,00 TL (79/422 hissenin değeri )

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 13:32

25/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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