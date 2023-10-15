T.C.İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

795.000,00

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Taşıt

34ABB074 Plakalı, 2017 Model, VOLKSWAGEN Marka, Transporter Tipli, WV1ZZZ7HZJH021585 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, aracın manuel şanzıman, alüminyum alaşım jantlar, müzik çalar sistemi ve kumaş döşemeye sahip olduğu, araç lastiklerinin % 25 oranında aşınmış olduğu, araç doğrulamasının araç şasi numarası ve plakası ile sağlandığı, aracın anahtarı olmadığı için çalıştırılamadığı, aracın muhtelif parçalarının çizik olduğu, aracın hususi ve yük nakli için kullanılmakta olduğu tespit edilmiş olup, aracın ruhsatı yoktur.