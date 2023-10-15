Güncelleme Tarihi:
Örnek No:54*
T.C.İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2021/113319 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/113319 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|795.000,00
|1
|Taşıt
|34ABB074 Plakalı, 2017 Model, VOLKSWAGEN Marka, Transporter Tipli, WV1ZZZ7HZJH021585 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, aracın manuel şanzıman, alüminyum alaşım jantlar, müzik çalar sistemi ve kumaş döşemeye sahip olduğu, araç lastiklerinin % 25 oranında aşınmış olduğu, araç doğrulamasının araç şasi numarası ve plakası ile sağlandığı, aracın anahtarı olmadığı için çalıştırılamadığı, aracın muhtelif parçalarının çizik olduğu, aracın hususi ve yük nakli için kullanılmakta olduğu tespit edilmiş olup, aracın ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 10:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:19
11/10/2023 (İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN01909683