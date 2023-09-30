T.C.İSTANBUL ANADOLU10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 1997/412 Esas

KARAR NO : 1997/281

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30.05.2023 tarihli ek kararı ile TCK 7 ve 5252 sayılı yasanın 9. Maddelerinin yürürlüğe girmesi nedeniyle infaz savcılığının uyarlama yapılmasını talep etmesi üzerine yapılan inceleme sonucu hakkında uyarlama yapılmasına yer olmadığına karar verilen 599****362 kimlik numaralı, Ömer ve Güli oğlu, 1974 doğumlu, hükümlü HAYRETTİN BARLAS tüm aramalara rağmen bulunamamış, ek karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup beyanlarını da tutanağa geçirmesi şartıyla, sanık cezaevindeyse cezaevi müdürlüğüne vereceği dilekçeyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yoluna müracaat edebileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair verilen karar İLAN OLUNUR.28.09.2023

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