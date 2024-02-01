T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2023/35 SATIŞ

Örnek No:55*



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, KAYNARCA Mahalle/Köy, 11372 Ada, 3 Parsel, arsa vasıflı taşınmazın tamamı. Satışa konu; (Eski 10393 ada, 2 parsel) Yeni;11372 ada 3 parsel; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kaynarca Mahallesi, Fide Sokak 3 Kapı numaralı binanın karşısında, 6 (19) kapı numaralı binanın doğu bitişiğinde konumiudur. Söz konusu parsel Geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topağratik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, halen boş vaziyettedirler. Taşınmazın yakın çevresinde konut olarak kullanılan binalar bulunmaktadır. Sosyal ihtiyaç alarılarına yakın, ulaşımı kolay konumdadır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadırlar., 161,47 m2 yüzölçümü, İstanbul İl, Pendik İlçe,Kaynarca Mah., Fide Sok., N:3 Pendik / İSTANBUL adresli

Adresi : İstanbul İl, Pendik İlçe,Kaynarca Mah., Fide Sok., N:3 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 161,47 m2

İmar Durumu : Dosyasında mevcut İmar Durum Belgesine göre; İstanbul İli,Pendik İlçesi, Doğu(Kaynarca) Mahallesi, (Eski 10393 ada, 2 parsel) Yeni 11372 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz, 16.05.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Pendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında; kısmen Hmax:24.50m, Taks:0,35, Kaks:1.25 yapılanma şartlarında Konut Alanı'nda, kısmen de yalda katmaktadır.

Kıymeti : 2.583.520,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 143 parselden daimi mürur hakkı vardır. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:50

26/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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