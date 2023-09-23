T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90469455-2023/23-Ceza Dava Dosyası

İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIRCEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2023/23

KARAR NO : 2023/308

KARAR TARİHİ : 21/06/2023

SUÇ : Bilişim Sis.Banka veya Kredi Kur.Araç Olarak Kul.Sur.Dolandırıcılık

SANIK KİMLİĞİ : SİNAN YİĞİT ; Yılmaz ve Sahergül oğlu, 10/04/1988 Sorgun d.lu , Yozgat, Sorgun,Karalık n.k. (TC Kimlik No : 723......62)

KARAR ÖZETİ : Sanığın "Dolandırıcılık" suçundan dolayı yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında 3 yıl 4 ay hapis ve 8.740 TLadli para cezasına hükmedilmiştir.

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.20.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01895835