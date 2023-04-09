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T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

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##İlangovtr#Basın No ILN01810261#Resmi İlan
T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 00:00

Sayı : E.32761908-2022/281-Ceza Dava Dosyası 06.04.2023Karar No : 2022/713

Mahkememizin 14.11.2022 tarih 2022/281 esas 2022/713 karar sayılı ilamı ile sanık Yavuz Aydın hakkında müşteki Samet Yaman'a yönelik dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 25.820 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, gerekçeli karar adresi tespit edilemeyen Asaf ve Meryem oğlu, 27/03/1995 Haymana doğumlu YAVUZ AYDIN'a tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDE TİRAJI 50.000 üzerinde bir gazetede ve bir internet haber sitesindeİLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolunun açık olduğu, yasal süre içinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01810261

 

 

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##İlangovtr#Basın No ILN01810261#Resmi İlan