T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 14.11.2022 tarih 2022/281 esas 2022/713 karar sayılı ilamı ile sanık Yavuz Aydın hakkında müşteki Samet Yaman'a yönelik dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 25.820 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, gerekçeli karar adresi tespit edilemeyen Asaf ve Meryem oğlu, 27/03/1995 Haymana doğumlu YAVUZ AYDIN'a tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDE TİRAJI 50.000 üzerinde bir gazetede ve bir internet haber sitesindeİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolunun açık olduğu, yasal süre içinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

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