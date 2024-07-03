T.C. İstanbul Anadolu 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/867 Esas

DAVALI : JOZEF MİZRAHİ CELEKLİ Caddebostan Mah. Caddebostan Plajyolu Sk. No:9 İç Kapı No:5Kadıköy/ İSTANBUL

Davacı ÖZLEM KARADENİZ tarafından davalı JOZEF MİZRAHİ CELEKLİ aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil istemli davada, davalı JOZEF MİZRAHİ CELEKLİ'nin bilinen adresine tebligat yapılamadığı ve tebligata yarar başka adresi de tespit edilemediğinden, dava özetinin Tebligat Kanununun 28. maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; dosyanın İstanbul Anadolu 7. Tüketici Mahkemesi'nin 2018/867 Esas sayılı dava dosyası ile tensiben birleştirilmesine, davanın kabulü ile İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Merdivenköy Mah.286 pafta, 3408 ada, 3 parselde kayıtlı, A1 blok 15. katta bulunan 122 nolu bağımsız bölüm üzerindeki bütün ipotek, haciz ve sair bütün şerhlerin, takyidatların ve yüklerin fekkine ve taşınmazın takyidatlardan ari olarak müvekkili adına tesciline, mahkeme aksi kanaatte ise, müvekkilin ödediği bedelin denkleştirici adalet kuralları da göz önünde bulundurularak uyarlanması suretiyle karar tarihine en yakın tarihte vardığı değerin belirlenerek bu tutarın davalılardan alınarak davacıya ödenmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini istemiştir.

Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, HMK'nun 122. maddesi uyarınca cevap süresinin tebliğ yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta olduğu ve HMK'nun 139. maddesi uyarınca duruşmaya katılmadığı veya vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmaların yokluğunda yapılarak hüküm verileceği ve duruşmanın 05.11.2024 günü saat 10:30'e bırakıldığı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

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