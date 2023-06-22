T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
Sayı : 2022/1329 Esas
1. İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve TMK'nın 33/2 maddesi gereğince gaipliğine karar verilecek ESMETTİN GÖKÇE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/05/2023
GAİPT.C. KİMLİK NO : 27217606382
ADI SOYADI : ESMETTİN GÖKÇE
BABA ADI : AĞA
ANA ADI : SAKİNE
DOĞUM TARİHİ : 10/02/1955
DOĞUM YERİ : HALLAN
İKAMETGAH ADRESİ : Ürünlü Mezrası No:3 İç Kapı No:0 KoçyiğitlerKarakoçan/ ELAZIĞ
#ilangovtr Basın no ILN01850466