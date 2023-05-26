T.C. İstanbul Anadolu 7. İŞ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVALILAR : 1- ALİ BURAK BOZKURT Acıbadem Mh. Sarayardı Cd. No:7 Kadıköy/ İSTANBUL

2- ŞAHİN TEKİN Hasanpaşa Mah. Mukbil Sok. No. 21 İç Kapı No. 6 Efe Rent A Car Kadıköy/ İSTANBUL

3- EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ Esentepe Ali Kaya Sok. 1/BŞişli / İstanbul Şişli/İstanbul Şişli/ İSTANBUL

4- MUSTAFA TOĞAÇ Mernis Adresidir Ümraniye/ İSTANBUL

5- MS YAPI ÜRETİM-İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Mahkememiz dosyasına BAM 41. Hukuk dairesi 2019/2624 esas 2022/1125 karar numaralı 28/09/2022 tarihli mahkememize gönderilen karar ilamında: Somut olayda, davalı MS Yapı Üretim şirketinin münfesih sayıldığından 07.07.2014 tarihinde resen terkin edildiği, bu durumda taraf ehliyeti bulunmayan şirket aleyhine karar verildiği anlaşıldığından davalı şirket hakkında ihya yapılması için yasal prosedür işletilmek suretiyle ihyasına dair karar alındıktan sonra usulüne uygun şekilde taraf teşkilinin sağlanması (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 2015/17127-5297) gerekmektedir denilmekle hüküm kaldırılmıştır.

Mahkememiz dosyası duruşma gün ve saat 13/07/2023 tarih 09:45 saatine bırakılmasına karar verilmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN01834830