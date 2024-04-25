T.C. İSTANBUL ANADOLU 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/539 Esas

KARAR NO : 2024/82



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/02/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h , 53/1-2-3 maddelerigereğince 5 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Rozykuly ve Gulruh oğlu, 06/01/1995 doğumlu, TÜRKMENİSTAN uyruklu ATAJAN ROZYKULYYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyabi karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı50.000 üzeri gazete ve genel kategoride yer alan internet haber sitesinde 1 defaya mahsus olmak üzereİLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.04.2024

#ilangovtr Basın no ILN02022083