T.C. İSTANBUL ANADOLU 56. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/917 Esas

KARAR NO : 2024/227

Cinsel taciz suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20.02.2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 105/1-1.fıkra, 105/2-d, 53 maddeleri uyarınca 6 ay hapis cezası ile cezalandırılan Ayhan ve Gülsüm oğlu, 09.01.1990 doğumlu, İstanbul, Eyüp Sultan, İslambey mahallesi nüfusuna kayıtlı sanık Hakan DEMİREL tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı ile katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin 04.03.2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 17.04.2024

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