T.C.

İSTANBUL ANADOLU

53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2021/816Esas



Mahkememize ait 2021/816 Esas 2023/1011 Karar sayılı ve 26/09/2023 tarihli ilamı ile sanık ÖMER GENÇ hakkında sahte belge düzenleme suçundan 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI, defter ve belgeleri ibraz etmeme suçundan 15 AY (TECİLLİ) HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanıkhakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"

#ilangovtr Basın no ILN02002199