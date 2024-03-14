T.C.

İSTANBUL ANADOLU

53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2021/932Esas

İ L A N M E T N İ

Mahkememize ait 2021/932 Esas 2024/114 Karar sayılı ve 23/01/2024 tarihli ilamı ile sanık TUNCAY ÇETİN hakkında sahte belge düzenleme suçundan beraetine, defter ve belgeleri ibraz etmeme suçundan 15 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın katılan vekili tarafından istinaf edildiği, sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanıkhakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"

#ilangovtr Basın no ILN02002187