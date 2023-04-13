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T.C. İSTANBUL ANADOLU 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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#İlangovtr#Basın No ILN01811946#Resmi İlan
T.C. İSTANBUL ANADOLU 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 00:00

Dosya No : 2021/585 Esas2022/285 Karar

Mahkememize ait 29.03.2022 tarihli, 2021/585 Esas 2022/285 Karar sayılı ilamı ile sanık SANAN TAHİROV hakkında Kamu Malına Zarar Verme suçundan 5271 S.Y. 152/1.a Mad. Uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasınaTCK 51/1 Maddesi gereğince cezanın 1 yılertelenmesine kararı verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve tebligatın da yapılamadığı anlaşıldığından,
Kararın ilamından itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya bu yöndeki tutanağın zabıt katibine tutturulup hakimliğimizce onaylatılması suretiyle, mahkumiyet kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF YOLU açık olmak üzere verilen karar süresinde başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01811946

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#İlangovtr#Basın No ILN01811946#Resmi İlan