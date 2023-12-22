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T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 00:00

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T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2023/387 Esas
KARAR NO : 2023/570
Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/07/2023 tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle, 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Fikret ve Ayşe kızı, 14/09/1978 doğumlu, Sakarya, Ferizli, Gölkent mah/köy nüfusuna kayıtlı ÖZLEM BALABAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİtirajı 50.000 nin üzerinde GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.12.2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01955825

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#ILN01955825#İlangovtr