T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/387 Esas

KARAR NO : 2023/570

Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/07/2023 tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle, 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Fikret ve Ayşe kızı, 14/09/1978 doğumlu, Sakarya, Ferizli, Gölkent mah/köy nüfusuna kayıtlı ÖZLEM BALABAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİtirajı 50.000 nin üzerinde GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.12.2023

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