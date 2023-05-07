T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Hakaret, Tehdit, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/01/2023 tarihli ilamı ile 151/1, 125/1, 106/1-1. Cümle Beraat,106/2.a, maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 4 AY HAPİS, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/7)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Yaşar ve İnsaf oğlu, 15/10/1983 doğumlu, Gaziantep, İslahiye, Pınarbaşı mah/köy nüfusuna kayıtlı ERHAN BAYIR tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDE TRAJI 50.000. NİN ÜZERİNDEBİR GAZEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.05.2023

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