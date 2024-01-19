T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2020/263 Esas

KARAR NO : 2023/626

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2023 tarihli ilamı ile 125/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER(TCK 191/1-8) cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Şerife oğlu, 12/09/1975 doğumlu, Giresun, Görele, Derekuşçulu mah/köy nüfusuna kayıtlı OSMAN KARAGÖZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDETRAJI 50.000. NİN ÜZERİNDE BİRGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.01.2024

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