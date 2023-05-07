T.C. İstanbul Anadolu 21. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Davacı GÜLSEREN DÖNMEZ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/06/2023 günü saat: 10:30

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ilan metninin yayımlanmasından itibaren 7 günlük süre içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı, tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde varsa süresinde sunduğunuz dava, cevap, cevaba cevap, 2. cevap dilekçenizde varsa gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi için açıklama yapmanız, bu hususlarınkesin süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01825352