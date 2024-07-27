T.C. İstanbul Anadolu 20. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2023/515 Esas

DAVALI: SANOBARKHON AZAMOVA

Kirazlıdere Mah. Doruk Sok. Pamuk Apt. Bo: 19İç Kapı No: 6 Çekmeköy/ İSTANBUL

Davacı İZZET BİLADA tarafından aleyhinize açılan Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) davasının yapılan yargılamasında; davalının tebligata yarar açık adresinin belirlenmemiş olması nedeniyle;

Ön inceleme tensip tutanağı ile dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

İlanın yapıldığı tarihten itibaren yasal yedi (7) günlük süre sonunda dava dilekçesini tebliğ etmiş sayılacağınız, tebliğden itibaren iki hafta içinde HMK. 122. maddesi gereğince açılan davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesinizle birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu da belirtmeniz, elinizde blunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerden getirelecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz, H.M.K'nın 116, 117.maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızında cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK'nın 131.maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız ve ikinci cevap dilekçesi sunma hakkınızın bulunmayacağı hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 09/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02068491