T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2013/862 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)davası nedeniyle;

Davacı vekilinin 10/12/2012 tarihli dava dilekçesinde; "1-Müvekkilimin davalılarla birlikte maliki bulunduğu İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 4. Bölge de bulunan ve tapunun 2164 ada, 6 parsel, 231 paftada kayıtlı taşınmazda 3/4 oranında maliktir. 2-İş bu taşınmazın 1/4 hissesi ise yukarıda isimleri bildirilen davalıların murisi Hüseyin KATAY'a aittir. 3-Taşınmazda aynen taksim mümkün olmadığından; ortaklığın satış yoluyla giderilmesi için sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur. Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla yukarıda bilgileri verilen taşınmaz üzerindeki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. "şeklinde dilekçe ibraz ettiği anlaşıldı.

Dahili Davalılardan; Halil ve Emine kızı, Tekirdağ 01/11/1965 doğumlu 23882073092 TC numaralıSelma SEPETÇİ'nin adresi tespit edilemediği, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/11/2024 günü saat: 10:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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