T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1198 Esas



DAVALI : KEMAL DADAŞOĞLU -38476291998-



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kayyımlık (Kayyım Atanması) davasının yapılan yargılamasında;



Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Kayyum Atanmak isteyen Müvekkili Nilgün DADAŞOĞLU'nun Kemal DADAŞOĞLU'nun öz kızı olduğunu,Müvekkilinin babasından uzun süredir haber alamamakta ve nerede yaşadığını bilmediğini, yalnızca müvekkilinin değil diğer aile ve iş çevresi de yaklaşık altı (6) yıldan beri Kemal DADAŞOĞLU'ndan haber alamadığı gibi nerede yaşadığını ve ne iş yaptığını bilmediklerini, Kemal DADAŞOĞLU'ndan haber alınamaması ve ortada olmaması mal varlığını da yönetimsiz bıraktığını, adına kayıtlı taşınmazlar bulunduğunu ve bu taşınmazların yönetimsiz kalması üçüncü kişilere de zarar vermeye başladığını belirterek, kendisinden haber alınamayan ve ortada bulunmayan,bu sebeble malvarlığı yönetimsiz kalmış bulunan,kısıtlılık veya gaipliğine karar verilmesini gerektirecek bir husus bulunmayan KEMAL DADAĞOĞLU'nun iki tanesi kirada, bir tanesi de halen Kayyum Atanmak İsteyenkızı Nilgün DADAŞOĞLU'nun da ikamet ettiği 3 adet konut ve tapu müdürlüğünden öğrenilecek taşınmazlardan ibaret adına kayıtlı mal varlığını yönetmek üzere kızı NİLGÜN DADAŞOĞLU'nun kayyum olarak atanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.



Mahkemenizce yapılan araştırmalarda adresinize ulaşılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 24/09/2024 günü saat: 12:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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