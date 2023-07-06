T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVACI : KRİSTALP GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HAKKINDA İLANEN TEBLİGATA KARAR VERİLEN

DAVALI : MAYLA KUYUMCULUK HAYVANCILIK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı , KRİSTALP GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı , MAYLA KUYUMCULUK HAYVANCILIK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kıymetli Evrak İptali (Çek İptali (Hasımlı)) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi özetle ; Davacı ile davalı arasında ticari anlaşamadan kaynaklı teminat amaçlı olarak Denizbank A.Ş. E15682408 nolu 220.000 TL bedelli çeki verdiğini, sonrasında ise çeki iade edip senet almak istediklerini, bunun üzerine bir adet senet verdiğini ancak çeki iade alamadığını, bu hususta Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu, çekin ödeme gününün 03.08.2022 olduğunu, tahsilde tekerrür amaçlı olarak hareket eden davalıda bulunan çekin iptalini talep etmiş olup,

Davanın mahiyetine göre davanınHMK.316. maddelerinde belirtilen BASİT USÜLE göre yürütülmesine,

HMK.139. madde gereği yargılamaya devam edileceği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın; yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceğinin,

HMK.147. maddesi gereği belirlenecek duruşma gün ve saatinden geçerli bir özürü olmadan Mahkemede hazır bulunmayan tarafın yokluğunda yargılamaya devam olunacağı, yapılan işlemlere gelmeyen tarafın itiraz edemeyeceğinin,

HMK.150. madde gereği duruşmaya gelmedikleri veya gelipte davayı takip etmedikleri takdirde davanın işlemden kaldırılacağının,

HMK.186. maddesi gereği belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verilebileceğinin , İHTARINA,

3-Tarafların henüz sunmadıkları gösterdikleri delilleri sunmalarına, başka yerden getirtecek delil-belgelerin temini için gerekli bilgileri bildirmelerine, delillerin celbi için yazı yazılmasına,

4-Tarafların anlaştıkları-anlaşamadıkları hususlarda ve sulh konusunda beyanlarını bildirmeleri için duruşmaya hazırlıklı gelmelerine,

5-Mahkememizce öncelikle HMK.138 mad.dava şartları ve varsa ilk itirazlar konusunda karar verilmesine,

Durusma Günü: 26/09/2023 günü saat: 10:40'da duruşmada ön inceleme duruşması yapılacak olup,duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin sürede cevap vermeniz ve delillerinizi sunup tebliğe çıkarmanız, aksi durumda HMK 128 md. gereği dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılıcağınız HMK.147 md. gereği belirlenen duruşma gün ve saatinde olmadığınız takdire yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.05/06/2023

#ilangovtr Basın no ILN01855033