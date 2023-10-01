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T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1699 Esas 18/09/2023 Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen MAHMUT AKDENİZ hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP
TC KİMLİK NO : 5770****390
ADI SOYADI : MAHMUT AKDENİZ
BABA ADI : MEHMET SALİM
ANA ADI : ZEHRA
DOĞUM TARİHİ : 10/10/1984
DOĞUM YERİ : MUŞ
#ilangovtr Basın no ILN01900822