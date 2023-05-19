T.C.İSTANBUL ANADOLU 18. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar Abdullah Özdemir ve Kadri Nurullah Özdemirtarafından davalılar Aslı İyisoy, Aysel Karasaç, Emine Özbey adına velisi Hasan Hüseyin Özbey,Halil Keser, Turgay Keser, Turgut Keser ve Zübide Özbey aleyhine mahkememizde açılan Kiralananın Tahliyesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 49. Hukuk Dairesince 19/10/2022 tarih 2022/3166 Esas - 2022/2066 Karar sayılı ilamı ile, Davalı Emine Özbey velilerinin istinaf başvurusunun KABULÜNE, İstanbu Anadolu 18. İcra Hukuk Mahkemesinin 19/04/2022 tarihli, 2021/614 Esas, 2022/301 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA Kesin olarak karar verilmiştir. İstanbul Anadolu 18. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/841 Esas sırasına kaydedilen dosyanın duruşması 18/07/2023 günü saat 10.50 'e bırakılmıştır. BAM kararı ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere davalı Aslı İYİSOY'a (TC: 456.....644) ilanen tebliğ olunur.

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