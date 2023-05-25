T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2022/33

Nitelikli Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı26/01//2022 tarihli gerekçeli karar ile sanık hakkında TCK.'nın 158/1-f maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeni ileCMK'nın223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE karar verilmiş olup,

Yusuf ve Gülay kızı, 05/08/1989 doğ. Ordu, Mesudiye, Kayadibi nüfusuna kayıtlı sanık Mavide YAMAN'ın yurt içi ve yurt dışı adresinin bilinmediği, adres araştırması neticesinde tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı ve Gerekçeli Karar ile Anadolu Cumhuriyet Savcısının İstinaf Talebinin tebliği yapılamadığından tebliğ imkasızlığı nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 29.maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, TEBLİĞ tarihinden 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanakla tespit edilen beyanı ve imzası Hakim tarafından onaylanmak kaydıyla istinaf yasa yolu açık olmak üzere ve 7 günlük yasal süre içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01834200