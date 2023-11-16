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T.C. İstanbul Anadolu 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/790 Esas
İLHAN TOLUNAY ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EMRE TOLUNAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/11/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 23054108980
ADI SOYADI : EMRE TOLUNAY
BABA ADI : İLHAN
ANA ADI : İSMET
DOĞUM TARİHİ : 27/08/1988
DOĞUM YERİ : ŞİŞLİ
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr Basın no ILN01931433