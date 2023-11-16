T.C. İstanbul Anadolu 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/790 Esas

İLHAN TOLUNAY ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EMRE TOLUNAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/11/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 23054108980

ADI SOYADI : EMRE TOLUNAY

BABA ADI : İLHAN

ANA ADI : İSMET

DOĞUM TARİHİ : 27/08/1988

DOĞUM YERİ : ŞİŞLİ

İKAMETGAH ADRESİ :

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