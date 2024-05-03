T.C.

İSTANBUL ANADOLU

16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

30.04.2024

Sayı : E.75281878-2022/620-Ceza Dava Dosyası

İLÂN

Mahkememizin 09/11/2023 tarih, 2022/620 Esas ve 2023/537 Karar sayılı ilamında; 159*****858 TC kimlik numaralı, Fikri ve Sevim oğlu, 01/01/1964 SİVRİHİSAR doğumlu, Hüseyin OKSAY'ın sanık olduğu davada kurulan hüküm ile hakkında Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan BERAATİNE, Görevi İhmal Suretiyle Kötüye Kullanmak suçlarından ise 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiştir.

Sanık Hüseyin OKSAY'ın mahkememizde alınan 15/08/2023 tarihli savunmasında bildirmiş olduğu açık adresine Boston Başkonsolosluğu aracılığı ile çıkan çağrı bildiriminin bila ikmal iade edildiği, UYAP kayıtlarında görülen adresine çıkarılan gerekçeli karar ekli tebligatında bila ikmal iade edildiği, dosyada sanığın herhangi bir adresine yapılmış bir tebligat bulunmaması, elektronik tebligat adresinin pasif olduğu ve UYAP sisteminde kayıtlı bir Mernis adresinin de bulunmadığı anlaşılmış, adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık Hüseyin OKSAY'ın yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin09/11/2023 tarih, 2022/620 Esas ve 2023/537 Karar sayılı ilamının;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık Hüseyin OKSAY için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması, zabıt katibine beyanda bulunulması halinde beyanın tutanağa geçirilip, tutanağın hakime (Mahkeme Başkanına) onaylatılması veya bir başka Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmesi, cezaevinde bulunanların CMK'nın 263/1 maddesi uyarınca mahkeme zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunması veya bu hususta bir dilekçe vermesi suretiyle,

Duruşmada bulunmayanlar açısından CMK'nın 273/2 delaleti ile CMK 273/1 maddedeki sürelerin tebliğ tarihinden itibaren başlaması sureti ile,

CMK 273/1 madde uyarınca, Bölge Adliye Mahkemesinezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere,

Hususlarına ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30/04/2024 1/1

#ilangovtr Basın no ILN02026311