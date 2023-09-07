T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2022/913 Esas

KARAR NO : 2023/383

Hakaret, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/04/2023 tarihli ilamı ile 125/1, 125/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Erdoğan ve Sabriye kızı, 27/06/1982 doğumlu, Ankara, Şereflikoçhisar, Acıkuyu mah/köy nüfusuna kayıtlı GÜLŞAH ABAY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.09.2023

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