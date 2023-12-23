T.C. İstanbul Anadolu 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/57 Esas Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi istemli davada 35137873760 TC. Kimlik numaralı Ana Adı Firdevs Baba Adı İsmail Pehlivan olan Balçık 01/07/1910 doğumlu ve 07/05/1925tarihinde vefat eden HATİCE MÜRVET'ın mirasçıları tespit edilemediğinden,İsmail Pehlivan KızıHATİCE MÜRVET'ı tanıyanlar ve mirasçılarının ilan tarihinden itibaren1 ay içerisinde mahkememizin 2022/57 Esas sayılı dosyasına kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri gerektiği;Müracaat olmadığında Türk Medeni Kanunun 594/2 Maddesi uyarınca mirasın devlete geçeceği ilan ve tebliğ olunur. 14/06/2023

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