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T.C. İstanbul Anadolu 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İstanbul Anadolu 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 00:00

 

T.C.
İstanbul Anadolu
12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas no:2023/449 Esas Davacı , MALİYE HAZİNESİ ADINA İSTANBUL MÜHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı , İSTANBUL ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; ''Dava konusu, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çengelköy mah. 860 ada, 21 parselin, eski maliklerini yada mirasçılarını bilen, tanıyan bilgi sahibi olan kişilerin veyahut bu kişilerin yasal mirasçılarının 3 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi halde bu kişilerin yasal mirasçılarının ve bu kişilerin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur''

 

#ilangovtr Basın no ILN02053072

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#ILN02053072#İlangovtr