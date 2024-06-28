T.C.

İstanbul Anadolu

12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas no:2023/449 Esas Davacı , MALİYE HAZİNESİ ADINA İSTANBUL MÜHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı , İSTANBUL ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; ''Dava konusu, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çengelköy mah. 860 ada, 21 parselin, eski maliklerini yada mirasçılarını bilen, tanıyan bilgi sahibi olan kişilerin veyahut bu kişilerin yasal mirasçılarının 3 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi halde bu kişilerin yasal mirasçılarının ve bu kişilerin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur''

#ilangovtr Basın no ILN02053072