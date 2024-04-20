T.C.

İSTANBUL

ANADOLU 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

18.04.2024

Sayı : E.97405634-2016/280-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 28/09/2023 tarih ve 2016/280 Esas 2023/536 Karar sayılı kararı ile sanık ERKAN TUFAN (Niyazi ve Fatma oğlu, 12/12/1975 İnebolu doğumlu, Kastamonu Doğanyurt Hocaköy mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bildirdiği Adres: Merve Mah. Furkan Sk. No:11/2 Yenidoğan Sancaktepe/İstanbul) hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 27.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın bildirdiği adresine tebligat yapılamadığı, mernis adresinin bulunmadığı, tüm aramalara rağmen açık adresinin tespit edilemediği, bu nedenle gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince tirajı Türkiye geneli 50.000 altı olan gazetelerin birinde, bir internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Mahkememiz gerekçeli kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize yapılacak yazılı veya sözlü başvuru veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesi, bulunmadığı takdirde Asliye Ceza Mahkemesine yazılı veya sözlü başvuru ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceğine, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02020149