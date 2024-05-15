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T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/925 Esas
DAVALI : EMİR ÇAVDAR

Davacı ZEKİ BALCI vekili tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;
Mahkemenizce tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan davalı Emir Çavdar'a tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 01/07/2024 günü saat: 11:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.13/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02032758

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#ILN02032758#İlangovtr