T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/925 Esas

DAVALI : EMİR ÇAVDAR

Davacı ZEKİ BALCI vekili tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Mahkemenizce tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan davalı Emir Çavdar'a tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 01/07/2024 günü saat: 11:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.13/05/2024

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