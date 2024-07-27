T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/2925

GAİPLİĞİ TALEP EDİLEN: Fehmi Akbaş

Davacı Menevşe Akbaş tarafından açılan gaiplik davasında verilen ara karar uyarınca,

Malatya İli, Pütürge İlçesi, Bölünmez mah/köyü C:18 H:35'de nüfusa kayıtlı 03/12/1950 doğumlu 328******10 T.C. kimlik numaralı Fehmi Akbaş hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2023/ 2925 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK 33 vd maddeleri gereğince 1. Kez İLAN OLUNUR.

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