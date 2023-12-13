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T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 00:00

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T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/481 Esas
Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
İstanbul, Üsküdar, Sultantepe Mahallesi C:55 H:2073'de nüfusa kayıtlı Ali Osman ve Hatice'den olma01/07/1927 Şişli d.lu 326******674T.C.K.N25/03/2012 tarihinde vefat edenEmine Kurt'un mirasçılarının TMK'nun 594.maddesi uyarınca 1 yıl içerisinde Mahkememize vekil aracılığıyla veya şahsen müraacat etmeleri, aksi takdirde Hazine'nin mirasçılığına karar verileceği 2. Kez ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01949250

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#Basın No ILN01949250#İlangovtr