T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/481 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

İstanbul, Üsküdar, Sultantepe Mahallesi C:55 H:2073'de nüfusa kayıtlı Ali Osman ve Hatice'den olma01/07/1927 Şişli d.lu 326******674T.C.K.N25/03/2012 tarihinde vefat edenEmine Kurt'un mirasçılarının TMK'nun 594.maddesi uyarınca 1 yıl içerisinde Mahkememize vekil aracılığıyla veya şahsen müraacat etmeleri, aksi takdirde Hazine'nin mirasçılığına karar verileceği 2. Kez ilanen tebliğ olunur.

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