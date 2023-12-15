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T.C.İstanbul Anadolu 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C.İstanbul Anadolu 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 00:00

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T.C.İstanbul Anadolu10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2022/405 Esas 20/10/2023 Konu : Mehmet Şirin KARADAĞ hk.İ L A N
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , İLKER BENEK, MEHMET ENİS BEDER, MEHMET ŞİRİN KARADAĞ, RIDVAN MÖRÖYDOR, AKTAŞ ELEKTRİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;
Mahkememizin 2022/405 esas sayılı dosyasında dosyada davalı Mehmet ŞİRİN KARADAĞ'a yapılan tüm tebligatların iade gelmiş ve adresi tespit edilemediğinden, T.K. 31. Maddesi gereğince mahkememizce aldırılan bilirkişi raporunun davalıya ilanen tebliğine, ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra yapılmış sayılacağı ve tebliği yerine geçerli olmakla üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01950956

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#Basın No ILN01950956#İlangovtr