T.C. İstanbul Anadolu 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/726 Esas

DAVALI : MEGI NACHQEPIA Kozyatağı Mah. Forsa Sk. İnci Apt. No:1 D:2Kadıköy/ İSTANBUL

Davacı YAHYA MURAT PİROĞLU tarafından davalı MEGİ NACHQEPIA aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; davalının tebligata yarar açık adresinin belirlenmemiş ve adres araştırmasında da bir netice alınamamış olması nedenleriyle;

Ön inceleme duruşma gününü davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

H.M.K. 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğinden,

HMK. 150/1 maddesi gereğince, belirlenen duruşma gününde geçerli bir özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz taktirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği, HMK. 150/2 maddesi uyarınca, duruşmaya gelen karşı tarafın talebi üzerine yargılamaya yokluğunuzda devam edildiğinde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinizden bu nedenlerle ön inceleme duruşma günü olan 14/02/2024 saat 12:00'da mahkemede bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz ilanen tebiğ olunur. 10/11/2023

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