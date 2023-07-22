T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden

Terekenin İflas Hükümlerine Göre

Tasfiyesine Dair İlandır.

Miras bırakanın Adı Soyadı ve Adresi : REMZİ ULUDOĞAN , 640XXXXX860 TC. Nolu,

Ali Rıza ve Zübeyde oğlu,

11/10/1949 doğumlu, 31/01/1998 tarihinde vefat, son yerleşim yeri: Maltepe/İstanbul

Mahkemesi : Kartal 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/06/1998 tarih ve 1998/454 Esas 1998/570 Karar sayılı Kararı ile en yakın yasal mirasçıları mirası reddetmiş olup İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/4 tereke sayılı dosyasında TMK'nın 612. maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiye yapılmaktadır.

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme dosyası (2023/4 tereke) ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,

Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 31/01/1998 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin İİK'nın 166.maddesine göre yapıldığı dosyada tasfiye memuru olarak Av. Sena Eroğlu Ören'in atandığı, ilan tarihinden itibaren alacaklıların 1 ay içinde alacak kaydı yaptırmaları için alacak kayıt dilekçesi ile bu dilekçeye alacaklarını ispatlayan evraklarla birlikte Mahkememize müracaat etmesi, müracaatta iflas başvurma harcı ile gerekli tebliğ giderlerini ödenmesi gerektiği ilan olunur.07/07/2023

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