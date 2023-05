T.C. İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas 08/05/2023

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının 04/04/2023 tarihli ara kararı nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında muris Yusuf Ateş (TC No: 38******686 )'in Üsküdar Noterliği'nin 28/04/1998 tarih, 18468 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamesinde; Her fani gibi sebebi ne olursa olsun ölümümde mevcut olacak tüm terekemi terekemde zuhur edecek tüm gayrimenkul menkul esham, tahvilat senet ve mücevherat tüm meblağ para döviz banka mevduatım hak ve alacaklarımın velsahıl bu vasiyetnamede yazılmasa dahi tüm terekemin torunum Cengiz oğlu 27/09/1992 doğumlu TARIK ATEŞ'e kalmasını başka hiç bir mirasçımın hiçbir hak ve alacak talep etmemesini ve bütün çocuklarıma ve mirasçılarıma sağlığımızda gayrimenkul aldığımız gibi maddi destek de sağladığımızı ve bu sebeple vasiyetnamenin tam olarak uygulanmasını ve itiraz edilmemesini bütün malvarlığımın TARIK ATEŞ'e kalmasını son arzularım olarak vasiyet ediyorum." Diye sözlerini bitirdiği vasiyetnamesinin mirasçılardan Nehir AKCAN(TC No:55******360)'a ilanen tebliğine karar verilmekle mirasçı Nehir AKCAN'ın ilan tarihi itibariyle "Müteveffa tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunacağının" kendisine mahkememiz duruşma gün ve saati 26/09/2023 (saat: 09:42) ilanen tebliğ olunur.

