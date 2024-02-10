T.C.

İSTANBUL ANADOLU

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/333 Esas

KARAR NO : 2022/1272

5607 Sayılı Kanuna muhalefet etmek suçundanmahkememizin06/12/2022 tarih ve2022/333 esas 2022/1272kararı ile sanıkElnazGHOLIZADE (Heıdar ve Fateme Khasrave kızı 01/01/1986İran doğumlu ) hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet etmekten 20 TL ve 6.000 TLadli para cezası kararı verilmiştir.Sanık hakkında verilen kararı karşı TicaretBakanlığı tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Mahkememiz gerekçeli kararı ve istinaf dilekçesi sanığın tüm aramalara rağmen bulunamamış olması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli birgazete ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE;

2-Tebliğ olunacak evrakların ve ilan suretinin 1 ay süre ile mahkemeler divanhanesinde asılmasıiçin müzekkere yazılmasına;

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere 06/12/2022 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01982125