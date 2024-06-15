Örnek No: 14
T.C.
İSTANBUL
8. İCRA DAİRESİ
2023/30798 ESAS
YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZINKİRA SÜRESİNİN BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ
- Kiralayanın ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası T.C kimlik numarası alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adıyla hesap bilgileri ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi
|:
|ALİ FUAT AKDAĞ, 43*******08 TC Nolu,
Mernis adresi seçilmiştir.
vekili Av. Kemal Karol TR65********************01 Iban Nolu Hesap T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Cu*****yet Mah. A**ş Sok. No:5/3 S****er / İSTANBUL
|2- Kiracının ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası
|:
|1- ERHAN ÇETİN,
Göktürk Merkez Mah B**a D*e**si Sok Ke*er Co***ry Su Ev**ri 2 Si**si D Blok D 4 Eyüp İstanbul
2- ERHAN ÇETİN, 14*******46TC Nolu,
Mernis adresi seçilmiştir.
|3-Tahliyesi istenen taşınmazın nev"i ve mevkii
|: Göktürk Merkez Mahallesi, Baca Deresi Sokak, Kemer Country Su Evleri 2 Sitesi D Blok D.4 EYÜP/İSTANBUL adresinde bulunan kiralanmış taşınmaz için düzenlenmiş; 01.08.2022 Hazırlanış Tarihli, 01.08.2022 Başlangıç Tarihli, 31.07.2023 Sonlanma Tarihli 360.000,00 TL Meblağlı Kontrat. Kontrat Açıklaması : Borçlu / Kiracı tarafından düzenlenen Tahliye Taahhütnamesi"ne göre, 01.10.2022 düzenleme tarihli 01.08.2023 tahliye tarihli yazılı tahliye taahhütnamesin istinaden 30.000,00 TL/Ay kira bedeli
|4-Sözleşme tarihi
|:
|Genel Haciz yoluyla Tahliye
Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren(15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğinde veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz cebri icra yolu ile çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273'ncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur. (İ.İ.K. M.272,273)
Yukarıdaki () bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.(İİK m.8, 58)
ALACAKLI / VEKİLİ
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#ilangovtr Basın no ILN02050411