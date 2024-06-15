Örnek No: 14

T.C.

İSTANBUL

8. İCRA DAİRESİ

2023/30798 ESAS



YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZINKİRA SÜRESİNİN BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ

Kiralayanın ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası T.C kimlik numarası alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adıyla hesap bilgileri ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi : ALİ FUAT AKDAĞ, 43*******08 TC Nolu,

Mernis adresi seçilmiştir.

vekili Av. Kemal Karol TR65********************01 Iban Nolu Hesap T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Cu*****yet Mah. A**ş Sok. No:5/3 S****er / İSTANBUL

2- Kiracının ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : 1- ERHAN ÇETİN,

Göktürk Merkez Mah B**a D*e**si Sok Ke*er Co***ry Su Ev**ri 2 Si**si D Blok D 4 Eyüp İstanbul

2- ERHAN ÇETİN, 14*******46TC Nolu,

Mernis adresi seçilmiştir.

3-Tahliyesi istenen taşınmazın nev"i ve mevkii : Göktürk Merkez Mahallesi, Baca Deresi Sokak, Kemer Country Su Evleri 2 Sitesi D Blok D.4 EYÜP/İSTANBUL adresinde bulunan kiralanmış taşınmaz için düzenlenmiş; 01.08.2022 Hazırlanış Tarihli, 01.08.2022 Başlangıç Tarihli, 31.07.2023 Sonlanma Tarihli 360.000,00 TL Meblağlı Kontrat. Kontrat Açıklaması : Borçlu / Kiracı tarafından düzenlenen Tahliye Taahhütnamesi"ne göre, 01.10.2022 düzenleme tarihli 01.08.2023 tahliye tarihli yazılı tahliye taahhütnamesin istinaden 30.000,00 TL/Ay kira bedeli

4-Sözleşme tarihi : Genel Haciz yoluyla Tahliye

Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren(15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğinde veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz cebri icra yolu ile çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273'ncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur. (İ.İ.K. M.272,273)

Yukarıdaki () bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.(İİK m.8, 58)

ALACAKLI / VEKİLİ

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