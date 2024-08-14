T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2019/831 Esas

EMİNE SEVİM ÖZDEMİR mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İSA KOFTAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde İSA KOFTAR'ın GAİPLİĞİNE hükmedilecektir. İLAN OLUNUR. 26/07/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 46759319734

ADI SOYADI : İSA KOFTAR

BABA ADI : SÜLEYMAN

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1855

DOĞUM YERİ : PAZARCIK

#ilangovtr Basın no ILN02076663