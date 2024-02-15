T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/644

DAVALI : FATMA KAYA TC: 54******138

Kozağzı Mah. Cumhuriyet Cad. No:86 /3 Perşembe/ ORDU

Davacı tarafından aleyhinize açılan itirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adrese ön inceleme tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, gösterilen adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Perşembe Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 25/04/2023 tarihli duruşma ara kararı ile bilirkişi kök ve ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Karar dairesince; Mahkememizce tahkikat aşamasına geçilmiş olup, belirlenen gün ve saatte Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız hususu ile bilirkişi kök ve ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur."

Durusma Günü: 02/07/2024 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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