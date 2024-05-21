T.C.

İSTANBUL

60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/1470

KARAR NO : 2024/106



Silahla Tehdit, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Basit Yaralama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/01/2024 tarihli ilamı ile sanık Hakkı TEZ hakkında Silahla Tehdit suçundan BERAAT kararı, ruhsatsız tabancayı taşımak suretiyle 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 10 AY HAPİS VE 500 TL ADLİ PARA CEZASI, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede kasten yaralama suçundan 1500 TL para cezası verilmiş olup, Müşteki NİGORA MARUPOVA, (Yakhyokhon ve Klara kızı, 24/05/1987 ÖZBEKİSTAN doğumlu, TC Kimlik No:99984454732) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiyegerekçeli karartebliğ edilememiştir.



7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.14.05.2024

#ilangovtr Basın no ILN02035457