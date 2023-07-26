T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/1300

KARAR NO : 2023/556

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16.05.2023 tarihli ilamı ile sanık ABDÜSELAM KABAK hakkında; 5 YIL HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki NATALIA IEFREMENKO, (İlia ve Ala kızı, 1967 ukrayna doğumlu, Ukrayna vatandaşı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiyegerekçeli kararve sanık Abdüselam KABAK'ın istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.24.07.2023

#ilangovtr Basın no ILN01866579