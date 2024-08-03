T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2022/313

KARAR NO: 2024/730



Hırsızlık, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/06/2024 tarihli ilamı ile sanık Sultan Özmut hakkında;

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçundan 1 Yıl Hapis Cezasına,

Hırsızlık Suçundan 3 ay hapis cezası verilmiş olup,

Dosyamızda şikayetçi (müşteki) ALASGAROV YUNİS Hikmet ve Yasemin oğlu, 1987 Doğumlu müştekinin dosyamızda her hangi bir adres bilgisinin bulunmadığı, yapılan tüm emniyet araştırmalarında her hangi bir adresinin bulunmadığı görülmekle, tüm aramalara rağmen bulunamayan müştekiye gerekçeli karar ve Sanık Sultan Özmut'a ait istinaf dilekçesitebliğ edilememiştir.



7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın ve istinaf dilekçesinin sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 02/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02072203